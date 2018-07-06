İbrahim Üzülmez aradığı ismi Kamerun'da buldu

Rizespor aradığı sol beki Kamerun'da buldu... Kamerun Milli Takımı'nın sol beki ünlü futbolcu Fabrice Gael Ngah'ın performansı Karadeniz ekibini büyüledi.
20 yaşındaki oyuncunun menaceri Kahraman Arslan, "Rizespor ile görüştük, her şey olumlu. Ufak pürüzleri de atlatırsak, Ngah'ın Rizespor ile anlaşmasında bir sorun kalmayacak" dedi.
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20 yaşındaki oyuncunun menaceri Kahraman Arslan, "Rizespor ile görüştük, her şey olumlu. Ufak pürüzleri de atlatırsak, Ngah'ın Rizespor ile anlaşmasında bir sorun kalmayacak" dedi.
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