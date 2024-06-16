Galatasaray'da plan belli: Play-off'a kadar Zeki Çelik!

Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak Galatasaray, eksik bölgeler için harekete geçerken, sağ bek için planını belirledi. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da plan belli: Play-off'a kadar Zeki Çelik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2024 11:13
Galatasaray'ın sağ bek transferindeki 1 numaralı adayı belli oldu: Zeki Çelik.

Sezon bitmeden bu pozisyon için arayışlara başlayan Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar birçok isimle görüştü. Ancak süreci çok daha fazla uzatmak istemeyen Galatasaray Yönetimi, geçtiğimiz günlerde teknik ekiple bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Burada yapılan görüşmede, devre arasındaki Aurier hamlesi gibi bir hataya imza atmama fikri üzerinde uzlaşı sağlandı.

ROTA ZEKİ ÇELİK

"Ara transferde olduğu gibi macera aramayalım. Garanti isimlere gidelim" kararı doğrultusunda rota Zeki Çelik'e çevrildi.

PLAY-OFF TURUNA KADAR

Sarı-Kırmızılılar'ın EURO 2024 öncesinde de görüştüğü ve Cim Bom'a "Evet" diyen Zeki'nin bonservisi için Roma ile temaslar önümüzdeki haftadan itibaren sıklaşacak. Galatasaray Yönetimi, turnuva sonrası Milli oyuncuyu Türkiye'ye getirmenin hesapları içerisinde. Zeki transferinden sonra daha üst seviyede bir sağ bek fırsatı gelirse, yönetim bunu da değerlendirecek. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki Play-Off turuna kadar, en azından eksiklerin giderilmesi adına böyle bir yol izlenmesine karar verildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezon Roma'da toplam 29 maça çıkan milli futbolcu Zeki Çelik, söz konusu müsabakalarda 2 asitlik performans sergiledi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery