Galatasaray'da plan belli: Play-off'a kadar Zeki Çelik!

Galatasaray'ın sağ bek transferindeki 1 numaralı adayı belli oldu: Zeki Çelik.
Sezon bitmeden bu pozisyon için arayışlara başlayan Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar birçok isimle görüştü. Ancak süreci çok daha fazla uzatmak istemeyen Galatasaray Yönetimi, geçtiğimiz günlerde teknik ekiple bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Burada yapılan görüşmede, devre arasındaki Aurier hamlesi gibi bir hataya imza atmama fikri üzerinde uzlaşı sağlandı.
ROTA ZEKİ ÇELİK
"Ara transferde olduğu gibi macera aramayalım. Garanti isimlere gidelim" kararı doğrultusunda rota Zeki Çelik'e çevrildi.
PLAY-OFF TURUNA KADAR
Sarı-Kırmızılılar'ın EURO 2024 öncesinde de görüştüğü ve Cim Bom'a "Evet" diyen Zeki'nin bonservisi için Roma ile temaslar önümüzdeki haftadan itibaren sıklaşacak. Galatasaray Yönetimi, turnuva sonrası Milli oyuncuyu Türkiye'ye getirmenin hesapları içerisinde. Zeki transferinden sonra daha üst seviyede bir sağ bek fırsatı gelirse, yönetim bunu da değerlendirecek. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki Play-Off turuna kadar, en azından eksiklerin giderilmesi adına böyle bir yol izlenmesine karar verildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezon Roma'da toplam 29 maça çıkan milli futbolcu Zeki Çelik, söz konusu müsabakalarda 2 asitlik performans sergiledi.
Sezon bitmeden bu pozisyon için arayışlara başlayan Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar birçok isimle görüştü. Ancak süreci çok daha fazla uzatmak istemeyen Galatasaray Yönetimi, geçtiğimiz günlerde teknik ekiple bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Burada yapılan görüşmede, devre arasındaki Aurier hamlesi gibi bir hataya imza atmama fikri üzerinde uzlaşı sağlandı.
ROTA ZEKİ ÇELİK
"Ara transferde olduğu gibi macera aramayalım. Garanti isimlere gidelim" kararı doğrultusunda rota Zeki Çelik'e çevrildi.
PLAY-OFF TURUNA KADAR
Sarı-Kırmızılılar'ın EURO 2024 öncesinde de görüştüğü ve Cim Bom'a "Evet" diyen Zeki'nin bonservisi için Roma ile temaslar önümüzdeki haftadan itibaren sıklaşacak. Galatasaray Yönetimi, turnuva sonrası Milli oyuncuyu Türkiye'ye getirmenin hesapları içerisinde. Zeki transferinden sonra daha üst seviyede bir sağ bek fırsatı gelirse, yönetim bunu da değerlendirecek. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki Play-Off turuna kadar, en azından eksiklerin giderilmesi adına böyle bir yol izlenmesine karar verildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezon Roma'da toplam 29 maça çıkan milli futbolcu Zeki Çelik, söz konusu müsabakalarda 2 asitlik performans sergiledi.