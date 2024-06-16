Menajerlerden Galatasaray'a sürpriz öneri!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvamıştı. Menajerler de sarı kırmızılılara, geçen sezona damga vuran o ismi önerdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Menajerlerden Galatasaray'a sürpriz öneri!
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16 Haziran 2024 11:27
Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. Dursun Özbek ve kurmayları, gerçekleşecek olan transferleri sezon öncesi kampına yetiştirmeyi planlıyor.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un da en büyük istediği yapılacak olan transferlerin bir an önce kampa yetişmesiydi.

"KAMPA YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Hatta Okan Buruk konuya dair yaptığı açıklamada, "9 Temmuz'da kampa gideceğiz. Buraya oyuncuları yetiştirebilirsek önemli bir şey olacak" dedi.

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Orta sahaya Torreira'nın yanına takviye yapacak olan Cimbom'un, flaş bir oyuncu için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

MENAJERLERDEN ÖNERİ

Gelen haberlere göre menajerler, sarı kırmızılılara Rennes'ten Benjamin Bourigeaud'i önerdi. Bu gelişme sonrası 30 yaşındaki Fransız orta saha değerlendirmeye alındı. Bourigeaud, geçen yıl 44 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda başarılı performans gösteren yıldız isim, 15 gol ve 10 asistle oynamıştı. 

 
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