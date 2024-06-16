Galatasaray'da Oliveira'ya teklif bekleniyor

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Portekizli orta saha Sergio Oliveira için teklif beklediği öğrenildi.
Galatasaray'ın 2022 yazında Porto'dan kadrosuna kattığı Oliveira'nın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Geride kalan iki sezonda Galatasaray'da 58 maçta süre bulan 32 yaşındaki Oliveira, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
Galatasaray'ın 2022 yazında Porto'dan kadrosuna kattığı Oliveira'nın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Geride kalan iki sezonda Galatasaray'da 58 maçta süre bulan 32 yaşındaki Oliveira, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
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