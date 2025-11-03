14 sezonluk NBA tecrübesine sahip Serge Ibaka, sosyal medyada yaptığı gizemli paylaşım sonrası taraftarları yeniden heyecanlandırdı.36 yaşındaki veteran oyuncu, 30 Ekim'de attığı "@nba Comeback" (NBA'e dönüş) notlu tweet ile lige geri dönme ihtimalini gündeme taşıdı.Ibaka, paylaşımında Miami Üniversitesi tesislerinde açık sahada antrenman yaparken çekilen siyah-beyaz bir fotoğrafına yer verdi. Bu paylaşım, basketbol camiasında "geri dönüş mü geliyor?" yorumlarını beraberinde getirdi.Ibaka'nın son NBA sezonu, 2022–23 yıllarında Milwaukee Bucks formasıyla geçmişti. O sezon 16 maçta görev alan deneyimli uzun, maç başına 4.1 sayı, 2.8 ribaunt ve 11.6 dakika ortalamalarıyla oynadı.NBA kariyeri boyunca savunmadaki istikrarıyla tanınan Ibaka, üç kez NBA All-Defensive First Team seçildi ve 2012 ile 2013 yıllarında blok krallığı unvanını kazandı.Kongolu-İspanyol oyuncu ayrıca Toronto Raptors'ın 2019'daki şampiyonluk yolculuğunda önemli bir rol oynayarak pota altında tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlamıştı.NBA kariyerinin ardından Ibaka, Avrupa'da iki sezon geçirdi; FC Bayern Münih ve Real Madrid formalarıyla EuroLeague'de mücadele etti. 2024–25 sezonunda Real Madrid adına 6.2 sayı, 3.2 ribaunt ve 0.7 blok ortalamalarıyla oynadı. %62.5 saha içi isabet oranı ve %40.7 üç sayı yüzdesiyle hâlâ etkili bir "stretch five" (şut tehdidi olan uzun) olduğunu kanıtladı.Ibaka, Temmuz ayında Real Madrid ile yollarını ayırarak serbest oyuncu konumuna geldi. Bu gelişmenin ardından Maccabi Tel Aviv gibi kulüplerin de tecrübeli uzunun durumunu yakından takip ettiği bildirildi.Ibaka, geleceği konusunda sessiz kalmayı tercih etse de, NBA'e geri dönme ihtimalini tamamen kapatmış değil. Ağustos ayında CityNews Toronto'ya verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:Bu açıklamalar, Ibaka'nın henüz emeklilik planı yapmadığını ve fiziksel olarak üst düzey rekabet için hazır olduğunu gösteriyor.