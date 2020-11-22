Ianis Hagi: 'Eleştiriler bana etki yapamaz'

Romanya Milli Takımı ve Glasgow Rangers'ın yıldız oyuncusu Ianis Hagi, milli takımla geldikleri son durumu değerlendirdi.



Ianis Hagi, taşıdığı isimden kaynaklı baskı üzerine de konuştu.



"KAPTANLIK VE 10 NUMARA GURUR"



İstanbul doğumlu oyuncu açıklamasında; "Mili Takım'da 10 numarayı giydiğim ve kaptanlık pazubentini taktığım için gurur duyuyorum. İsmimden dolayı bir baskıya karşı doğdum. Kariyerimin başında tek hayalim vardı. Tanrım bana 15 yıl boyunca futbol kariyeri yapabilmeyi nasip etsin. Milli takım için yapılan eleştiriler beni mental olarak etkilemez." dedi.



22 yaşındaki Hagi, bu sezon Rangers'la çıktığı 16 resmi maçta 1 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.



