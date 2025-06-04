Hyundai Dünya Okçuluk Kupası'nın 3. etabı Antalya'da yapılacak

2025 Hyundai Dünya Okçuluk Kupası'nın üçüncü etabı, 7-8 Haziran'dü Antalya'da gerçekleştirilecek.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, sporu küresel ölçekte destekleyerek okçuluğun gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor.Hyundai Motor Grubu, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'na 2016'dan itibaren turnuvanın isim sponsoru olarak destek veriyor.Dört ayaktan oluşan Hyundai Dünya Okçuluk Kupası'nın 2025 etabı, 8-13 Nisan'da ABD'nin Auburndale kentinde başladı. İkinci etap, 6-11 Mayıs'ta Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirildi. Üçüncü etap ise 7-8 Haziran'da Antalya'da, 8-13 Temmuz'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak.Final müsabakaları Çin'in Nankin kentinde düzenlenecek.Antalya'daki etap, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak ve 40'tan fazla ülkeden 300'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.Hyundai Motor Grubu, uzun yıllardır hem yurt içinde hem de yurt dışında okçuluğa destek veriyor. Grup, 1985'ten bu yana Kore Okçuluk Federasyonu'na destek sağlarken, spor biliminden yararlanarak sporculara gelişmiş ekipmanlar sunuyor. Ayrıca birçok başarılı okçuluk takımı da Hyundai çatısı altında faaliyet gösteriyor.