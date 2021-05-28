Süper Lig'den Sivasspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile adı anılan Hüseyin Türkmen'e İran'dan talip çıktı.



Esteghlal kulübünün, genç stoper için 800 bin Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.



Bordo-Mavililer ise Hüseyin için 1 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam bekliyor.



Trabzonspor daha önce Hosseini'yi Esteghlal'den kadrosuna katmıştı. Bordo-Mavililer Hüseyin'i satarsa, savunmaya mutlaka alternatif olabilecek bir stoper alacak.



