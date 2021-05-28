Hüseyin Türkmen'e sürpriz talip

Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'e Süper Lig haricinde yurt dışından teklif geldi.

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Hüseyin Türkmen'e sürpriz talip
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28 Mayıs 2021 11:01
Süper Lig'den Sivasspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile adı anılan Hüseyin Türkmen'e İran'dan talip çıktı.

Esteghlal kulübünün, genç stoper için 800 bin Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Bordo-Mavililer ise Hüseyin için 1 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam bekliyor.

Trabzonspor daha önce Hosseini'yi Esteghlal'den kadrosuna katmıştı. Bordo-Mavililer Hüseyin'i satarsa, savunmaya mutlaka alternatif olabilecek bir stoper alacak.


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