Hüseyin Kalpar: '3 puan üzerinde...'

Spor Toto 1. Lig'de Akın Çorap2-1 mağlup eden Tetiş Yapıteknik direktörü Hüseyin Kalpar, maçtan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Kalpar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Akın Çorap Giresunspor gibi zorlu bir rakip karşısında aldıkları 3 puanın ligdeki konumları açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.Bu avantajı iyi değerlendirip deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçından alacakları puan ya da puanlarla daha üst sıralara yükselmek istediklerini belirten Kalpar, şunları kaydetti:"Futbolcularımı, istekli bir oyunla maçı kazandıkları için tebrik ediyorum, öpüyorum onları. Gerçekten çok iyi bir oyun çıkardılar ve bizim için önemli bir maçı kazandılar. Çok değerli 3 puan, belki de 3 puanın üzerinde bir puan aldık. Bundan dolayı mutlu olduğumu söylemek isterim. İnşallah bunun devamı gelir."Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural ise kazananın çok iyi bir avantaj sağlayacağı maçta, Tetiş Yapı Elazığspor'un başardığını belirtti.Ligin 2. yarısındaki kötü gidişatlarının devam ettiğini ve bir an önce bu durumdan kurtulmak istediklerini vurgulayan Vural, "Sıkıntıdayız, 2. devre maç kazanamayan bir takım konumundayız ama bunu çözmemiz lazım. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorsak ve ben de iyi kötü kendime antrenör sıfatını yakıştırıyorsam bu sıkıntılı durumdan çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.