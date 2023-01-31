Hüseyin Eroğlu: 'Zirvede kalmak zor iş'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, averajla liderliğe yükselmelerinin kendilerini mutlu ettiğini ancak zirvede kalmanın daha zor olduğunu söyledi.



Eroğlu, AA muhabirine, ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardıklarını ifade etti.



Averajla liderliğe yükseldiklerine işaret eden Eroğlu, "Dağcılar, zirveye haftalarca süren zorlu bir yolculukla çıkar. Biz de bir dağcı gibi tırmandık. Başkanımız Yüksel Yıldırım ve yönetim kurulumuzdan taraftarımıza, teknik, idari kadro ve personelimizden basın mensuplarına kadar uzanan bir ipe bağlı olarak çıktık zirveye. Bu ipin ne kadar sağlam olduğunu Erzurumspor maçında gördük ve birbirimize iyi destek vererek zirveye Samsunspor bayrağını diktik. Zirvede kalmak tırmanmaktan daha zor. Asıl ligimiz şimdi başlıyor. Daha fazla çalışmalı, daha fazla koşmalı, daha fazla birbirimize sarılmalı ve o sert rüzgarlara baş kaldırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



"Rüzgara karşı koyan ağacın gövdesi değil kökleridir." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:



"Samsunspor da Türk futboluna kök salan koca bir çınardır. Zirvedeyiz, direneceğiz ve zirvede kalacağız. Bizim bu noktaya kadar tırmanmamızı sağlayan, önderlik eden başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tolstoy, 'Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar, ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.' der. Sayın başkanımız, 2018 yılında şehre gelip bu muhteşem yolculuğu başlattı. Bizler sadece süreci yönetiyoruz. Bu süreçte herkesin emeği çok büyük. Hep beraber başaracağız."



Eroğlu, 5 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacakları Manisa FK maçının Eyüpspor ve Erzurumspor FK maçlarından daha zor olacağına dile getirerek, "Çünkü artık zirvede kalma zamanı. Herkes bizi oradan indirmeye çalışacak." dedi.





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