İngiltere Championship'in 13. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Norwich City ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Hull City, Carrow Road'da oynanan maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Joe Gelhardt ve 87. dakikada Darko Gyabi kaydetti.Hull City, bu sonuçla birlikte son dönemdeki yükselişi ile dikkat çekti. Ligde son haftalarda yükselişe geçen Sergej Jakirovic'in takımı Hull City, ligde oynadığı son 6 maçta kaybetmedi ve Norwich City maçıyla birlikte bu süreçteki 4. galibiyetini elde etti.Konuk ekip Hull City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Amir Hadziahmetovic, ikinci yarının başında oyundan çıktı. Enis Destan ise 84. dakikada oyuna dahil oldu.Bu sonucun ardından Hull City, ligde 22 puana yükseldi. Norwich City, 8 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Derby County deplasmanına gidecek. Norwich City, Sheffield Wednesday ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.