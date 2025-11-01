01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-039'
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-043'
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
0-012'
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-013'
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
0-013'
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
3-082'
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Hull City, yükselişe geçti!

İngiltere Championship'te Hull City, Norwich City'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ligde yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Hull City, bu süreçte 4. galibiyetini elde etti.

01 Kasım 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City, yükselişe geçti!
İngiltere Championship'in 13. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Norwich City ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Hull City, Carrow Road'da oynanan maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Joe Gelhardt ve 87. dakikada Darko Gyabi kaydetti.

Hull City, bu sonuçla birlikte son dönemdeki yükselişi ile dikkat çekti. Ligde son haftalarda yükselişe geçen Sergej Jakirovic'in takımı Hull City, ligde oynadığı son 6 maçta kaybetmedi ve Norwich City maçıyla birlikte bu süreçteki 4. galibiyetini elde etti.


Konuk ekip Hull City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Amir Hadziahmetovic, ikinci yarının başında oyundan çıktı. Enis Destan ise 84. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Hull City, ligde 22 puana yükseldi. Norwich City, 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Derby County deplasmanına gidecek. Norwich City, Sheffield Wednesday ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
