Hull City'ye Liverpool'dan transfer

Liverpool, Fabio Carvalho'nun sezon sonuna kadar Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'ye kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Hull City'ye Liverpool'dan transfer
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10 Ocak 2024 14:07
Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, kadrosunu Fabio Carvalho ile güçlendirdi.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar Hull City'ye kiralandığı belirtildi.

Fabio Carvalho için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor.

Carvalho, sezonun ilk yarısını da Leipzig'te kiralık olarak geçirmişti. Liverpool, genç oyuncunun Alman ekibinde fazla süre bulamaması sonrası Carvalho'yu takıma geri çağırmıştı.

Carvalho, sezonun ilk yarısında Leipzig'de 15 maçta toplam 360 dakika forma şansı bulabildi.

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