Hull City, Pelkas transferini açıkladı

Hull City, Ozan Tufan ve Alllahyar Sayyadmanesh'in ardından bu yaz Fenerbahçe'den 3. transferini gerçekleştirdi.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerden Dimitrios Pelkas ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe de Yunan futbolcunun transferinin kiralık olarak gerçekleştiğini duyurdu ve Pelkas'a yeni takımında başarı diledi.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerden Dimitrios Pelkas ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe de Yunan futbolcunun transferinin kiralık olarak gerçekleştiğini duyurdu ve Pelkas'a yeni takımında başarı diledi.
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