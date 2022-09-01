Hull City, Pelkas transferini açıkladı

Hull City, Ozan Tufan ve Alllahyar Sayyadmanesh'in ardından bu yaz Fenerbahçe'den 3. transferini gerçekleştirdi.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerden Dimitrios Pelkas ile sözleşme imzalandığı belirtildi.



Fenerbahçe de Yunan futbolcunun transferinin kiralık olarak gerçekleştiğini duyurdu ve Pelkas'a yeni takımında başarı diledi.





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