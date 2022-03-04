Hugo Almeida duyuruldu! Takımın başına geçti

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Hugo Almeida, Portekiz takımı Academica'nın geçici teknik direktörü oldu.

, Fotoğraf; Instagram
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Hugo Almeida duyuruldu! Takımın başına geçti
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04 Mart 2022 10:19
Portekiz basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Pedro Duarte ile yollarını ayırmasının ardından Academica, geçici olarak takımın başına Hugo Almeida'yı getirdi. Yeni teknik direktör ile ilgili karar verilinceye kadar Portekizli ismin takımı çalıştırması bekleniyor.

"TAKIMIN BAŞINDA KALABİLİR"

Gösterilecek performansla birlikte Hugo Almeida'nın sezon sonuna kadar takımın başında kalma olasılığının olduğu da belirtiliyor.

37 yaşındaki eski futbolcu teknik ekipte Pedro Duarte'nin yardımcılık görevini yürütüyordu. Portekiz 2. Ligi'nde yer alan Academica 14 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

2011-14 seneleri arasında Beşiktaş forması giyen Almeida, Siyah-Beyazlı forma ile 110 maça çıkarken 47 gol ve 20 asistlik performansa imza atmıştı.

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