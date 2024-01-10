Eski NBA yıldızlarından Dwight Howard, şu anda forma giydiği takımı Strong Group'un Detroit Pistons'ı mağlup edebileceğini iddia etti.



Howard, X'te, Dubai Uluslararası Basketbol Turnuvası'nda rekabet edecek olan Strong Group ekibinin mevcut kadrosunun Pistons'ı yenebileceğini tweetledi:



"Filipinler'deki takımım Pistons'ı yenebilir, haha. Ben, Andray Blatche, Andre Roberson ve McKenzie (Moore) ile bu iş bitmiş demektir."



Pistons an itibariyle 3-34'lük derecesiyle ligde en son sırada yer alıyor.





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