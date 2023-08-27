Hollanda Grand Prix'inde kazanan Max Verstappen oldu

Formula 1'de takvimin 14. yarışı olan Hollanda Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un iki kez dünya şampiyonu Max Verstappen oldu.



Hollandalı sürücü pole pozisyonundan başladığı yarışta hata yapmadı ve bu sezonun 11. yarışını kazandı.



Aston Martin'in deneyimli sürücüsü Fernando Alonso 2. sırayı alırken, Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez podyumun son basamağında kendine yer buldu.



