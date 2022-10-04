'GECENİN ŞANSSIZ İSMİ WEGHORST'

'TARAFTARLAR ONA BÜYÜK SEMPATİ DUYUYOR'

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un performansı ülkesinde de gündem oldu. Hollanda basını, Weghorst'un Fenerbahçe derbisinde şanssız bir gece geçirdiğini yazdı.Haberde, "Wout elinden geleni yaptı ancak; derbide yeterli desteği alamadı. Fenerbahçe'nin etkili ofsayt taktikleri onu durdurdu. Ghezzal'ın pasında ise direğe takılıp gecenin şanssız ismi oldu" ifadeleri kullanıldı.Ayrıca haberde, Beşiktaş taraftarlarının 3 gol 4 asistlik performans sergileyen Hollandalı golcüye büyük sempati duyduğu hatırlatıldı. Weghorst, teknik direktör Valerien Ismael'in saha içindeki en büyük kozlarından biri durumunda.