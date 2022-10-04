Hollanda'dan Wout Weghorst analizi!

Hollanda basını, Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst'un derbi sonrası analizini yaptı. İşte Hollanda basınından Weghort yorumu...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hollanda'dan Wout Weghorst analizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2022 09:41
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un performansı ülkesinde de gündem oldu. Hollanda basını, Weghorst'un Fenerbahçe derbisinde şanssız bir gece geçirdiğini yazdı.

'GECENİN ŞANSSIZ İSMİ WEGHORST'

Haberde, "Wout elinden geleni yaptı ancak; derbide yeterli desteği alamadı. Fenerbahçe'nin etkili ofsayt taktikleri onu durdurdu. Ghezzal'ın pasında ise direğe takılıp gecenin şanssız ismi oldu" ifadeleri kullanıldı.

'TARAFTARLAR ONA BÜYÜK SEMPATİ DUYUYOR'

Ayrıca haberde, Beşiktaş taraftarlarının 3 gol 4 asistlik performans sergileyen Hollandalı golcüye büyük sempati duyduğu hatırlatıldı. Weghorst, teknik direktör Valerien Ismael'in saha içindeki en büyük kozlarından biri durumunda. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ