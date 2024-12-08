Hoffenheim ile Freiburg bir puana razı oldular

Almanya Bundesliga'nın 13. hafta karşılaşmasında Freiburg, Hoffenheim'e konuk oldu. PreZero Arena'daki mücadele 1-1 berabere bitti.



Hoffenheim'in tek golünü Tom Bischof kaydetti. Freiburg'un tek golünü ise 68'de Matthias Ginter attı.



Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle mücadelenin kadrosuna alınmadı.



Freiburg, bu sonucun ardından puanını 21 yaptı. Hoffenheim ise puanını 13 yaptı.



Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Freiburg, Wolfsburg'u konuk edecek. Hoffenheim, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.