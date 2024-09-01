Hız Tapınağı'nda zafer Ferrari'nin!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan İtalya Grand Prix'sini Ferrari'nin Monacolu pilotu Charles Leclerc kazandı.Leclerc, Monza'yı ikinci kez kazandı. Ayrıca kariyerinde de 7. kez yarışı galip bitirdi.Öte yandan Ferrari ve Charles Leclerc, Formula 1 İtalya GP'de 2019'dan sonra ilk kez kazandı.1. Leclerc, Ferrari2. Piastri, McLaren3. Norris, McLaren4. Sainz, Ferrari5. Hamilton, Mercedes6. Verstappen, Red Bull7. Russell, Mercedes8. Perez, Red Bull9. Magnussen, Haas10. Albon, William