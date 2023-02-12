Hertha Berlin, 4 maç sonra 3 puanı hatırladı

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Sandro Schwartz'ın ekibi Hertha Berlin ile Daniel Farke'nin yönetimindeki Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi.



Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hertha Berlin 4-1 kazanırken goller; 30. dakikada Jessic Ngankam, 52. dakikada Marton Dardai, 90. dakikada Derry Scherhant ve 90+7'de penaltıdan Dodi Lukebaio'dan geldi. Konuk ekip Mönchengladbach'ın tek golü ise 17. dakikada Nico Elvedi'den geldi.



Hertha Berlin'de forma giyen Tolga Ciğerci, karşılaşmada 83 dakika forma giyerken 52. dakikada Marton Dardai'nin attığı golün asistini yaptı. Tolga, maç öncesi üzerinde "Başın sağ olsun Türkiye'm" yazılı bir tişört giyerken, maç öncesi yapılan saygı duruşunda Türk bayrağı açtı.



Bu sonuçla birlikte Hertha Berlin puanını 17'ye yükseltirken, Borussia Mönchengladbach 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Hertha Berlin deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşırken, Borussia Mönchengladbach evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ