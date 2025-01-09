Miami Heat'in bu sezon olası bir Jimmy Butler takasında, uzun vadeli bir maaşı üstlenmekten ziyade kazanmaya yardımcı olacak oyuncular aradığı iddia edildi.



Miami Herald'dan Anthony Chiang ve Barry Jackson ikilisi, Heat'in Butler için takas tekliflerini değerlendirirken bu sezon kendilerine yardımcı olacak birden fazla kaliteli oyuncu aradığını öne sürdü. Miami'nin ayrıca 2026 yazında bir All-Star oyuncu olmadığı sürece uzun vadeli bir maaşı üstlenmek istemediği belirtildi.



Heat henüz ciddi olarak değerlendirebileceği herhangi bir teklif almadığı için, Butler'ın yedi maçlık cezasının sonunda tekrar oynamaya devam edeceği beklentisiyle hareket ettiği söylenmişti.



Butler bu sezon 48,8 milyon dolar kazanıyor ve 2025-26 sezonu için 52,4 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip.



Heat yıldızının, Miami'nin geçtiğimiz yaz kontratını iki yıllığı 113 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmayı teklif etmeme kararından dolayı hayal kırıklığına uğramış olduğu öne sürülmüştü.



