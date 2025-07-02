Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapıyor.

calendar 02 Temmuz 2025 15:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
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1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı kampla hazırlanıyor.

Süper Lig'e geçtiğimiz sezon veda eden Hatayspor, 2025-26 sezonunun hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Dün Erzurum'da toplanan bordo-beyazlılar, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan sezonun ikinci antrenmanı core çalışması ile başladı. Düşük tempo ile başlayıp şiddetlenen koşu ve pas drili ile devam eden antrenman, dar alan çalışmasıyla tamamlandı.

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