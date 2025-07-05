Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

calendar 05 Temmuz 2025 00:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor.

Futbolcular, sabah teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Bordo-beyazlılar, akşam idmanında ise konakladıkları otelin spor salonunda kuvvet ve ağırlık çalışmasıyla günü tamamladı.

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