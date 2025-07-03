Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenmanla sürdürdü.

calendar 03 Temmuz 2025 16:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. 

Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 35 dakika süren antrenmanda dinamik ısınma ve dar alan çalışması yaptı.

Günde çift idmanla tempo artırarak çalışmalarını sürdüren bordo-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı saha antrenmanıyla günü tamamlayacak.

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