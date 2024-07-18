Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile devam dedi

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile devam dedi
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18 Temmuz 2024 17:59
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Takım kaptanımız Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Kaptanımıza formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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