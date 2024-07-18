Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile devam dedi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Takım kaptanımız Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Kaptanımıza formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Takım kaptanımız Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Kaptanımıza formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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