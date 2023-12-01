Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor evinde Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor'u konuk etti.



Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadele 6 gole sahne olurken karşılaşma 3-3 beraberlik ile sona erdi.



Hatayspor'un gollerini 19. dakikada Carlos Strandberg, 62. dakikada Kerim Alıcı ve 71. dakikada Guy-Marcelin Kilama kaydetti.



Konuk ekip Antalyaspor'un gollerini ise 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 57. dakikada Adam Buksa ve 88. dakikada yine penaltıdan Adam Buksa kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 18'e yükseltirken, Antalyaspor 20 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olurken, Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük'e konuk olacak.



VOLKAN DEMİREL MAÇ BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ



Maçın 90. dakikasında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç tamamlanmadan sinirli bir şekilde soyunma odasına gitti. Demirel kısa süre sonra sahaya geri döndü.



SAFURI KALEYE GEÇTİ



Kaleci Helton Leite'nin 90. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyuncu değişikliği hakkı kalmayan Antalyaspor'da kaleye, orta saha oyuncusu Ramzi Safuri geçti.



MAÇTAN SONRA KIRMIZI KART ÇIKTI



Maçın son düdüğünün ardından hakem Yiğit Arslan'a itirazlarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel kırmızı kart gördü.



MAÇTAN DAKİKALAR



Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.



19. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Lamkel Ze, topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Strandberg, vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



35. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Larsson'un pasında orta alandan hızla rakip sahaya ilerleyen Erdoğan Yeşilyurt'un uzak mesafeden şutunda üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-1



57. dakikada Antalyaspor öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanatta ortasında kale alanında markajdan kurtulan Buksa, iyi vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2



60. dakikada konuk ekip etkili geldi. Defansın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı önüne alan Kaluzinski, ceza sahası dışından şutunu çekti. Köşeye uzanan kaleci Erce, topu kornere çeldi.



62. dakikada Hatayspor maça dengeyi getirdi. Antalyaspor kale sahasında oluşan karambolde Cengiz Demir'in röveşatasında meşin yuvarlak, kaleci Helton'dan döndü. Pozisyonu takip eden Kerim Alıcı, topu kalenin sağından ağlara gönderdi: 2-2



71. dakikada ev sahibi ekip yine üstünlüğü sağladı. Ghoulam'ın soldan ortasında defanstan sıyrılan Kilama, altıpasta dokunduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2



88. dakikada Antalyaspor penaltı golüyle bir kez daha beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin pasında ceza sahasına giren Buksa, Rivas ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Yiğit Arslan, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Buksa, topu ağlara göndererek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-3



90. dakikada hava topunda rakibi ve takım arkadaşıyla çarpışan konuk ekibin kalecisi Helton, sakatlığı nedeniyle oyun alanını terk etti. Oyuncu değişikliği hakkı dolan Antalyaspor'da kaleye, orta saha oyuncusu Safuri geçti.



90+7. dakikada Hatay ekibi gole yaklaştı. Aburjania'nın ceza sahası dışından vuruşunda sağa uzanan Safuri, meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.



Karşılaşmanın 63. dakikasında sarı kart gören Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü.



Maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi.



Stat: Mersin



Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, İlker Takpak



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam (Dk. 83 Burak Bekaroğlu), Massanga (Dk. 90+4 Görkem Sağlam), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 75 Aburjania), Dele-Bashiru, Rivas (Dk. 90+5 Hodzic), Lamkel Ze, Strandberg (Dk. 75 Fernandes)



Bitexen Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı (Dk. 75 Ufuk Akyol), Erdoğan Yeşilyurt, Naldo (Dk. 80 Bytyqi), Veysel Sarı, Saric (Dk. 75 Assombalonga), Erdal Rakip (Dk. 46 Kaluzinski), Jehezkel, Larsson, Van de Streek (Dk. 68 Safuri), Buksa



Goller: Dk. 19 Strandberg, Dk. 62 Kerim Alıcı, Dk. 71 Kilama (Hatayspor), Dk. 35 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 57 ve Dk. 88 (Penaltıdan) Buksa (Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 39 Massanga, Dk. 67 Cengiz Demir (Hatayspor), Dk. 69 Veysel Sarı, Dk. 90+13 Safuri (Antalyaspor)





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