Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında salı günü Mersin'de Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.
Ligde çıktığı 21 karşılaşmada 21 puan toplayan ve 17. sırada bulunan Hatayspor, rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde 30 gol gördü.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıkışa geçmek isteyen Hatay ekibi, 25 puanla 13. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta galibiyet alamayan Hatayspor, bu kötü serisine Alanyaspor karşılaşmasında son vermek istiyor.
Mersin Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.
Ligde çıktığı 21 karşılaşmada 21 puan toplayan ve 17. sırada bulunan Hatayspor, rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde 30 gol gördü.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıkışa geçmek isteyen Hatay ekibi, 25 puanla 13. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta galibiyet alamayan Hatayspor, bu kötü serisine Alanyaspor karşılaşmasında son vermek istiyor.