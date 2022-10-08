Hatayspor evinde 3 puan peşinde

Hatayspor Süper Lig'in 9. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. Volkan Demirel ve ekibi 3 puana kilitlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor evinde 3 puan peşinde
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08 Ekim 2022 16:41
Volkan Demirel yönetimindeki Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

HATAYSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Ligde 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle 4 puan toplayan Hatay ekibi, 18. sırada yer alıyor.

SAKAT OYUNCULAR KİMLER?

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni, Christian Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Ruben Ribeiro karşılaşmada forma giyemeyecek. Hatayspor, yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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