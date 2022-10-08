Volkan Demirel yönetimindeki Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
HATAYSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU
Ligde 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle 4 puan toplayan Hatay ekibi, 18. sırada yer alıyor.
SAKAT OYUNCULAR KİMLER?
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni, Christian Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Ruben Ribeiro karşılaşmada forma giyemeyecek. Hatayspor, yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
HATAYSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU
Ligde 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle 4 puan toplayan Hatay ekibi, 18. sırada yer alıyor.
SAKAT OYUNCULAR KİMLER?
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni, Christian Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Ruben Ribeiro karşılaşmada forma giyemeyecek. Hatayspor, yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ