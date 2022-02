Süper Lig'de 25. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Atakaş Hatayspor oldu.



Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Mame Diouf ve 45. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti. Göztepe'nin tek golü 59. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.



Ev sahibi Atakaş Hatayspor'da 34 yaşındaki Senegalli isim Mame Diouf, fileleri havalandırarak kariyerinde ilk kez iki sezon arka arkaya 10 gole ulaşmış oldu.



Atakaş Hatayspor'un yeni transferi Yassine Benzia, yeni takımındaki ilk maçında asist (ikinci gol) yaptı.



Ligde üç maç sonra kazanan Atakaş Hatayspor puanını 39'a yükseltti. Arka arakaya ligde iki maç kaybeden Göztepe 27 puanda kaldı.



Süper Lig'de 26. haftada Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Göztepe, Galatasaray'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Riberio'nun ceza sahası içine yaptığı ortada El Kaabi'nin vuruşunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

8. dakikada Kahraba'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut direğin üstünden auta gitti.

14. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Di Santo vuruşunu kaleci Munir, iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

15. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza alanı içinde El Kaabi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

16. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında ceza sahası içine yapılan ortayı savunma uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Riberio'nun sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, gole izin vermedi.

36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

45. dakikada Hatayspor ikinci golünü buldu. Ceza sahası önünde topla buluşan El Kaabi'nin sert şutu filelere gitti. 2-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Benzia'nin ara pasında savunma ile kaleci İrfan Can Eğribayat arasındaki yaşanan anlaşmazlık sonrası topu önünde bulan Diouf, bomboş pozisyonda topu kontrol edemeyince top direğin dibinde auta çıktı.

57. dakikada sol kanattan Riberio'nun savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan El Kaabi'nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, gole izin vermedi.

59. dakika konuk ekip farkı 1'e indirdi. Hatayspor savunmasının arkasına atılan topta kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

80. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Benzia'nın sert şutu direğin üstünden auta çıktı.

81. dakikada ceza sahası sol çaprazından Di Santo'nun vuruşunda top üst direkten geri döndü.

82. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında Diouf'un pasında topla buluşan Lobjanidze'nin ceza sahası dışından çektiği şutu direğin üstünden auta gitti.



Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Murat Tuğberk Curbay

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Riberio (Dk. 88 Saint-Louis), Onur Ergün, El Kaabi, Bezia (Dk. 83 Boudjemaa), Kahraba (Dk. 61 Lobjanidze), Diouf

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Baluli ( Dk. 76 Kerim Alıcı), Atakan Rıdvan Çankaya, Wilker, Kahraman Demirtaş, Moubandje (Dk. Berkan Emir), Aytaç Kara (Dk. 76 Tannane), Soner Aydoğdu, Tijanic (Dk.46 Yalçın Kayan), Halil Akbunar, Di Santo (Dk. 89 Ege Özkayımoğlu)

Goller: Dk. 36 Diouf, Dk. 45 El Kaabi (Atakaş Hatayspor) Dk. 59 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 38 Moubandje, Dk. 73 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 78 Di Santo (Göztepe) Dk. 43 Benzia, Dk. 64 Adekugbe, Dk. 75 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 88 Sackey, Dk.90+3 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)





