Hatayspor'a Fenerbahçe öncesi kötü haber

Mücadelede sarı kart gören savunma oyuncuları Francisco Calvo, Recep Burak Yılmaz ve orta saha oyuncusu Görkem Sağlam cezalı duruma düştü.



Karşılaşmada faul sonrası direkt kırmızı kart gören bir başka savunma oyuncusu Cengiz Demir de Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.



Cengiz Demir, maçın 35. dakikasında sakatlanan Cemali Sertel'in yerine oyuna girmişti.



Bu 4 oyuncu da, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.



MAÇ NE ZAMAN?



Hatayspor, 5 Ocak Pazar günü, Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hatayspor'a, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde kötü haber geldi.Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti.