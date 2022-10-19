Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Atakaş Hatayspor, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekibi Düzcespor'u konuk etti.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Düzcespor 1-0 kazandı ve adını 4. tura yazdırdı.
Düzcespor'a turu getiren golleri 31. dakikada Emre Gündoğdu ve 90+5. dakikada Eren Karadağ kaydetti. Öte yandan Hatayspor'un savunma oyuncusu Simon Falette, karşılaşmanın 49. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Düzcespor 1-0 kazandı ve adını 4. tura yazdırdı.
Düzcespor'a turu getiren golleri 31. dakikada Emre Gündoğdu ve 90+5. dakikada Eren Karadağ kaydetti. Öte yandan Hatayspor'un savunma oyuncusu Simon Falette, karşılaşmanın 49. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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