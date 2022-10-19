Hatayspor, 2. Lig takımına elendi!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Atakaş Hatayspor, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekibi Düzcespor'a 2-0 mağlup olarak elendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, 2. Lig takımına elendi!
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19 Ekim 2022 20:55
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Atakaş Hatayspor, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekibi Düzcespor'u konuk etti. 

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Düzcespor 1-0 kazandı ve adını 4. tura yazdırdı. 

Düzcespor'a turu getiren golleri 31. dakikada Emre Gündoğdu ve 90+5. dakikada Eren Karadağ kaydetti. Öte yandan Hatayspor'un savunma oyuncusu Simon Falette, karşılaşmanın 49. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 


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