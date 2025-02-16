Hatayspor, Süper Lig'deki 11 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.



⭕1-1 Konyaspor

⭕1-1 Beşiktaş

❌3-0 Başakşehir

⭕1-1 Göztepe

❌3-1 Adana Demirspor

❌2-1 Fenerbahçe

❌2-1 Rizespor

⭕1-1 Galatasaray

❌5-4 Kasımpaşa

❌3-2 Antalyaspor

❌2-0 Samsunspor

✅1-0 Alanyaspor pic.twitter.com/SCtnWltLH2



— Sporx (@sporx) February 16, 2025

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Murat Şahin'in ekibi Atakaş Hatayspor evinde Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.Mersin Stadyumu'nda oynanan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Funsho Bamgboye kaydetti.Alanyaspor'da Loide Augusto 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonuçla birlikte ligdeki 11 maçlık kazanamama serisini sona erdiren Hatayspor, puanını 13'e yükseltti.Öte yandan Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.Sami Uğurlu yönetiminde çıkış yakalayan Alanyaspor, ligde son iki haftayı puansız geçti. Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Alanyaspor, Hatayspor mağlubiyetiyle sürpriz bir kayıp yaşadı.Alanyaspor, 28 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Hatayspor deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.8. dakikada sağ taraftan Balkovec'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.14. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Augusto'nun pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hwang vuruşunu yaptı. Açıyı kapatan kaleci Bekaj topu uzaklaştırdı.21. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.22. dakikada sol kanattan Fernandes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Calvo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.32. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Augusto'nun ortasında topla buluşan Hwang'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.54. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Augusto'nun ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.62. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Sporar'ın sert vuruşunda, topu çelen kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.84. dakikada Augusto'nun sol kanattan gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Balkovec vuruşunu yaptı. Top, kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Suat GüzBekaj, Recep Burak Yılmaz (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 90 Rui Pedro), Matondo, Abdulkadir Parmak (Dk. 90 Cengiz Demir), Bilal Boutobba (Dk. 67 Görkem Sağlam), Fernandes, Bamgboye, Aboubakar (Dk. 76 Strandberg)Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Balkovec, Fatih Aksoy, Makouta, Enes Keskin (Dk. 46 Vilhena), Cordova (Dk. 67 Janvier), Augusto, Efecan Karaca, Hwang (Dk. 60 Sporar)Dk. 56 Bamgboye (Atakaş Hatayspor)Dk. 90+5 Augusto (Corendon Alanyaspor)Dk. 2 Kilama, Dk. 31 Matondo, Dk. 33 Calvo, Dk. 72 Fernandes, Dk. 90+4 Bekaj (Atakaş Hatayspor), Dk. 65 Lima (Corendon Alanyaspor)