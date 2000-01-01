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Haslem, Dirk iddiaları için: "Biz zaten onlardan nefret ediyorduk"

Miami Heat'in veteran ismi Udonis Haslem, eski Dallas Mavericks guardı JJ Barea'nın, Dirk Nowitizki'nin "Heat'ten nefret ettiğine" dair iddiasına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in veteran ismi Udonis Haslem, eski Dallas Mavericks guardı JJ Barea'nın, Dirk Nowitizki'nin "Heat'ten nefret ettiğine" dair iddiasına yanıt verdi.

Bu haftanın başlarında Barea, Mavs efsanesi Nowitzki'nin "Big 3" döneminde Miami Heat'ten nefret ettiğini açıklamıştı.

Barea'nın yorumlarının hemen ardından Mavericks, Miami'ye karşı oynadıkları maçı kazanmıştı ve yenilginin ardından Haslem, Instagram hikayesinde Barea'nın öne sürdüğü iddialarla ilgili bazı açıklamalar yaptı:

"Bunun neden haber niteliği taşıdığını bilmiyorum. Kimsenin bizimle dalga geçmesi gerekmiyordu. Biz zaten onlardan nefret ediyorduk. Dalga geçilmek hoşuna gitmiyormuş, ne var yani?"

"Dalga geçilmek" ile Haslem'ın bahsettiği olay, Dwyane Wade ve LeBron James'in 2011 NBA Finalleri'nin 5'inci maçı öncesinde hastalanan Dirk Nowitzki ile dalga geçmeleriydi.


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