Hasan Çavuşoğlu: '3 top direkten döndü, kısmet olmadı'

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Maçı değerlendiren Çavuşoğlu, "Şampiyon olmaya oynayan bir Fenerbahçe, 4.'lük, 5'lik kovalayan bir Alanyaspor. Atmosfer güzeldi, güzel bir maç oldu. 3 tane topumuz direkten döndü, kısmet olmadı. Rakip 1 kişi eksik kalınca oyun direncimiz arttı. Güzel bir maç oldu, güzel bir maç izlendiğini düşünüyorum. Hepsini tebrik ederim" dedi.



Hedefleri sorulan başkan, "3 maçımız var, final gibi 3 maçımız var. Ligin son sıralarındaki takımlarla oynayacağız, onlar için de bizim için de önem sarf ediyor. 5 yıldır üstüne koya koya gidiyoruz. Hedefimiz ligde kalıcı bir Alanyaspor yaratmaktı, onu yarattığımızı düşünüyoruz. Her zaman ilk 10'un içinde en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz. Hatayspor ile aynı puandayız, önümüzde 3 maç var. Giden, gelen oyuncular olur ama bizde sistem var, sistem değişmez, o sistem üzerinde devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.



Büyük takımların Anadolu kulüpleri özelinde eleştirileri olduğu belirtilen Çavuşoğlu, "Herkes bir yerlere yamanmak istiyor, eleştiriler oluyor. Bunlar bitmez. Türk futbolunda en büyük handikapımız budur. Herkes kazanmak için, herkes para kazanmak için oynar. Bir galibiyet parası önemli, futbolcuların primi önemli. Bir takım hedefe ulaşamayınca bunları çıkaracak, yapacak bir şey yok, böyle gelmiş böyle gidiyor. Biz Alanyaspor olarak hangi takımla oynadığımızın önemi yok. Taraftarların da büyük takımlardan şampiyonluk beklentisi var, bunlar olacak, normaldir" diye konuştu.



