Hasan Arat: 'Derbide yabancı VAR hakemi olur!'

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, basınla yaptığı sohbet toplantısında Fenerbahçe ile oynayacakları derbide yabancı VAR hakeminin olabileceğini dile getirdi.
Arat, "Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yabancı VAR hakemi gelmesine sıcak bakıldı. Bu tip bir karar çıkabileceğini düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.
"YABANCI VAR HAKEMİNE SICAK"
Beşiktaş'ın başkanı, "TFF Başkanı'na yerli ve milli konusunda çok ısrarlı olmamasını söyledik. Otomobil ve beyaz eşya mesela, yurt dışından ithal geldikten sonra rekabet güçlendi. TFF Başkanı, yabancı VAR hakemine sıcak baktı. Sadece yukarıdaki maçlara değil, aşağıdaki kritik maçlara da VAR yabancı hakeminin gelmesi sitendi. Sayın başkan, bu sistemin yıkılması için mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.
"SEN BURADA MAÇ YÖNETEMEZSİN DENİYOR"
Hasan Arat, "TFF ile geçen hafta önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz. Burada yayıncı kuruluş çok hassas olmalı. İstediğine, istediği gibi görüntü vermemeli! Adalet yayından başlıyor. Türkiye kaderini VAR hakemlerine teslim ediyor. Herkes hafta sonu rahatlamak için maç izliyor, para harcıyor, forma alıyor, yayıncılara üye oluyor... Eşi ve çocuklarıyla dışarı çıkmıyor... Bunun sosyolojik yanı var ve insanlar adalet istiyor. Bu görüntülere 7-8 dakika bakamazsınız, bu dünyada yok! UEFA maçlarındaki sürelere ve Türkiye'deki sürelere bakın! Burada adil bir düzen yok, bu sistem yıllar önce kurulmuş! Bu sistemin kurucuları var ve bu sistemden vazgeçmiyorlar! Bu iş çözülmeden Türkiye'de futbol başarılı olamaz ve Avrupa'da başarı elde edilemez! Yurt dışında kimse karara itiraz edebiliyor mu? Burada ne oluyor? "Sen burada maç yönetemezsin' deniyor. Biz kötü oynarsak ve yenilirsek, hakemi bahane etmeyiz. Ama Beşiktaş'ın hakkı yeniyor ve yıpratma dönemine giriliyorsa, bunun hesabını bu camia sorar!" değerlendirmelerinde bulundu.
Arat, "Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yabancı VAR hakemi gelmesine sıcak bakıldı. Bu tip bir karar çıkabileceğini düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.
"YABANCI VAR HAKEMİNE SICAK"
Beşiktaş'ın başkanı, "TFF Başkanı'na yerli ve milli konusunda çok ısrarlı olmamasını söyledik. Otomobil ve beyaz eşya mesela, yurt dışından ithal geldikten sonra rekabet güçlendi. TFF Başkanı, yabancı VAR hakemine sıcak baktı. Sadece yukarıdaki maçlara değil, aşağıdaki kritik maçlara da VAR yabancı hakeminin gelmesi sitendi. Sayın başkan, bu sistemin yıkılması için mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.
"SEN BURADA MAÇ YÖNETEMEZSİN DENİYOR"
Hasan Arat, "TFF ile geçen hafta önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz. Burada yayıncı kuruluş çok hassas olmalı. İstediğine, istediği gibi görüntü vermemeli! Adalet yayından başlıyor. Türkiye kaderini VAR hakemlerine teslim ediyor. Herkes hafta sonu rahatlamak için maç izliyor, para harcıyor, forma alıyor, yayıncılara üye oluyor... Eşi ve çocuklarıyla dışarı çıkmıyor... Bunun sosyolojik yanı var ve insanlar adalet istiyor. Bu görüntülere 7-8 dakika bakamazsınız, bu dünyada yok! UEFA maçlarındaki sürelere ve Türkiye'deki sürelere bakın! Burada adil bir düzen yok, bu sistem yıllar önce kurulmuş! Bu sistemin kurucuları var ve bu sistemden vazgeçmiyorlar! Bu iş çözülmeden Türkiye'de futbol başarılı olamaz ve Avrupa'da başarı elde edilemez! Yurt dışında kimse karara itiraz edebiliyor mu? Burada ne oluyor? "Sen burada maç yönetemezsin' deniyor. Biz kötü oynarsak ve yenilirsek, hakemi bahane etmeyiz. Ama Beşiktaş'ın hakkı yeniyor ve yıpratma dönemine giriliyorsa, bunun hesabını bu camia sorar!" değerlendirmelerinde bulundu.