Harry Kane: 'Spekülasyonlarla ilgilenmiyorum'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham formasını giyen yıldız futbolcu Harry Kane, takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Ayrılık iddiaları hakkında düşünmediğini söyleyen Kane, "Spekülasyonlar ve söylentiler hakkında düşünmek performansıma zarar verir. Tüm odağımı İngiltere Milli Takımı'na ve Tottenham'a vermeliyim. Her zaman tek bir hedefe ve tek bir işe odaklanmaktan hoşlanırım. Şu anda Tottenham'la sezonu iyi bir yerde bitirmek ve İngiltere ile iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirmek." dedi.



Transfer sezonu açılana kadar herhangi bir iddiayla ilgilenmeyeceğini dile getiren yıldız golcü, "Spekülasyonların mümkün olduğunca dışında kalmaya çalışıyorum. Şu andan itibaren yaz sonuna kadar tamamen sahadaki işimi yapmaya odaklandım." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Tottenham formasıyla 40 resmi maça çıkan İngiliz futbolcu, 27 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.



