Tottenham'daki üstün performansına rağmen kupa alamaması nedeniyle eleştirilen ve geçtiğimiz yaz Bayern Münih'e imza atan Harry Kane'in kupa laneti devam ediyor.



Bayern Münih, bu sezon; Almanya Süper Kupası, Almanya Kupası ve Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanma şansı bulamadı. Kane, Alman ekibindeki ilk sezonunu da kupasız tamamlayacak.



Bu sezon Bayern Münih'te 44 maçta süre bulan Kane, 44 gol attı ve 11 asist yaptı.





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