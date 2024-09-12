Tecrübeli NBA oyuncusu Montrezl Harrell'ın, kariyerine Avustralya'da oynamaya devam edeceği bildirildi.



Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 2023-24 sezonunu kaçıran Harrell'ın, kariyerine Avustralya'nın Adelaide 36ers ekibinde devam edeceği kaydedildi.



ESPN, 2020 sezonunda Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmış olan 30 yaşındaki oyuncunun, Jarell Martin'in sakatlık yedeği olarak 36ers'a katılacağını duyurdu. Patellar tendon sakatlığının iyileşme sürecinde bulunan Martin'in, aynı zamanda kendisini Kasım ayına kadar kenarda tutabilecek bir ayak problemiyle da uğraştığı belirtildi.



Harrell'ın Adelaide ile olan anlaşması başlangıçta kısa vadeli olsa da, Martin'in dönüşünden sonra bile takımda kalma potansiyeli bulunduğu öne sürüldü.



Bu hamleden önce Harrell, kayda değer ancak çalkantılı bir yıl geçirmiş ve 21 Haziran 2023'te serbest oyuncu olmak için 1,97 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu geri çevimişti. 18 Temmuz'da Philadelphia 76ers ile bir yıllık sözleşme imzalayan Harrell, 2 Ağustos'ta ACL sakatlığı geçirmesi sonucu 23 Ekim'de serbest bırakılmıştı.



2022-23 sezonunda Harrell, maç başına 11,9 dakikada ortalama 5,6 sayı ve 2,8 ribaund ile oynamıştı.





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