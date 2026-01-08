Osimhen-Lookman gerginliği sonrası barış pozu

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, son 16 turunda Mozambik'i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ancak maç sırasında Galatasaraylı golcü Victor Osimhen ile takım arkadaşı Ademola Lookman arasında yaşanan gerginlik gündeme damgasını vurmuştu.
Maçın ardından Osimhen'in milli takımı terk edip Türkiye'ye döneceği yönündeki haberler, Nijerya Futbol Federasyonu Başkanı'nın devreye girmesiyle yatıştırılmıştı.
Yaşanan olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, iki oyuncunun arasındaki buzları eritti.
İkilinin idman sonrası birlikte gülerek poz vermesi, hem takım içinde barış mesajı olarak değerlendirildi hem de Nijeryalı taraftarları sevindirdi.