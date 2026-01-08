08 Ocak
Osimhen-Lookman gerginliği sonrası barış pozu

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik'i 4-0 yenen Nijerya'da Galatasaraylı Victor Osimhen ile takım arkadaşı Lookman arasında yaşanan gerginlik, idmandaki samimi kareyle son buldu.

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, son 16 turunda Mozambik'i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
 
Ancak maç sırasında Galatasaraylı golcü Victor Osimhen ile takım arkadaşı Ademola Lookman arasında yaşanan gerginlik gündeme damgasını vurmuştu.
 
Maçın ardından Osimhen'in milli takımı terk edip Türkiye'ye döneceği yönündeki haberler, Nijerya Futbol Federasyonu Başkanı'nın devreye girmesiyle yatıştırılmıştı.
 
Yaşanan olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, iki oyuncunun arasındaki buzları eritti.
 
İkilinin idman sonrası birlikte gülerek poz vermesi, hem takım içinde barış mesajı olarak değerlendirildi hem de Nijeryalı taraftarları sevindirdi.
 
