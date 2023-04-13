Harden: "Bazıları, rakamlarımdan artık sıkıldı..."

Philadelphia 76ers yıldızı James Harden, bu sezon All-Star seçilmemesini "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Harden: 'Bazıları, rakamlarımdan artık sıkıldı...'
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13 Nisan 2023 17:13
Philadelphia 76ers yıldızı James Harden, bu sezon All-Star seçilmemesini "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Kağıt üzerinde Harden, maç başına 21.0 sayı, 10.7 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla All-Star kalibresinde bir sezon geçirmiş ve neredeyse tüm sezon boyunca üst düzey basketbol oynayan Sixers takımı için önemli bir rol oynamıştı.

Ancak rakamlarına rağmen Harden, bu yıl All-Star kadrosunda yer almamıştı ve SLAM dergisine yaptığı açıklamada bunun çok saygısızca olduğunu söyledi:

"Daha önce de söylemiştim, saygısızlık! Basketboldan anlayan insanların çoğu benim değerimi anlıyor ama bazıları rakamlarımdan sıkılıyor."

Harden ve 76ers, playoffların ilk turunda Brooklyn Nets'le karşı karşıya gelecek.

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