Philadelphia 76ers yıldızı James Harden, bu sezon All-Star seçilmemesini "saygısızlık" olarak nitelendirdi.



Kağıt üzerinde Harden, maç başına 21.0 sayı, 10.7 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla All-Star kalibresinde bir sezon geçirmiş ve neredeyse tüm sezon boyunca üst düzey basketbol oynayan Sixers takımı için önemli bir rol oynamıştı.



Ancak rakamlarına rağmen Harden, bu yıl All-Star kadrosunda yer almamıştı ve SLAM dergisine yaptığı açıklamada bunun çok saygısızca olduğunu söyledi:



"Daha önce de söylemiştim, saygısızlık! Basketboldan anlayan insanların çoğu benim değerimi anlıyor ama bazıları rakamlarımdan sıkılıyor."



Harden ve 76ers, playoffların ilk turunda Brooklyn Nets'le karşı karşıya gelecek.





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