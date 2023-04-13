Philadelphia 76ers yıldızı James Harden, bu sezon All-Star seçilmemesini "saygısızlık" olarak nitelendirdi.
Kağıt üzerinde Harden, maç başına 21.0 sayı, 10.7 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla All-Star kalibresinde bir sezon geçirmiş ve neredeyse tüm sezon boyunca üst düzey basketbol oynayan Sixers takımı için önemli bir rol oynamıştı.
Ancak rakamlarına rağmen Harden, bu yıl All-Star kadrosunda yer almamıştı ve SLAM dergisine yaptığı açıklamada bunun çok saygısızca olduğunu söyledi:
"Daha önce de söylemiştim, saygısızlık! Basketboldan anlayan insanların çoğu benim değerimi anlıyor ama bazıları rakamlarımdan sıkılıyor."
Harden ve 76ers, playoffların ilk turunda Brooklyn Nets'le karşı karşıya gelecek.
Kağıt üzerinde Harden, maç başına 21.0 sayı, 10.7 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla All-Star kalibresinde bir sezon geçirmiş ve neredeyse tüm sezon boyunca üst düzey basketbol oynayan Sixers takımı için önemli bir rol oynamıştı.
Ancak rakamlarına rağmen Harden, bu yıl All-Star kadrosunda yer almamıştı ve SLAM dergisine yaptığı açıklamada bunun çok saygısızca olduğunu söyledi:
"Daha önce de söylemiştim, saygısızlık! Basketboldan anlayan insanların çoğu benim değerimi anlıyor ama bazıları rakamlarımdan sıkılıyor."
Harden ve 76ers, playoffların ilk turunda Brooklyn Nets'le karşı karşıya gelecek.
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