Hansi Flick: 'Real Madrid'in yaptığı doğru değil'

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid ile oynanacak El Clasico öncesi açıklamalarda bulundu.



Kendisi hakkındaki övgüleri değerlendiren Alman teknik adam, "Övülmek güzel ama işimin nasıl olduğunu biliyorum ve benim işim sonuçtur. Kazandığımız zaman iyi, kazanamadığımız zaman kötü. Biz nasıl oynamak istediğimize odaklanıyoruz. Burada, kulüpte ve Barcelona'da büyük bir değişim var ve bunu hissedebiliyorsunuz, aradaki bağ takdire şayan, geçen Çarşamba atmosfer harikaydı. İşte bu yüzden futbol oynuyoruz ve kazanmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Bu bizim ve herkesin işi, oynadığınızda bunu onlar için, taraftarlar için yaparsınız, Clasico oynamak en çok istediğiniz şeydir. Almanya'da da Clasico'lar var ama aynı şey değil, Barça-Madrid büyük harflerle Clasico'dur." dedi.



"REAL MADRID'İN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL"



Real Madrid TV'de maçın hakemleri hakkında yayımlanan eleştirel videoyu değerlendiren Flick, "Hakemlerle ilgili cevabımı daha önce vermiştim. Daha önce Bernabeu'da bulundum ve hatta uzun zaman önce Bayern Münih ile orada oynadım. Real Madrid TV videolarından haberim yoktu. Bunun olması doğru değil. Hakemlerin çok zor bir işi var ve benim işim de oyuncuları hazırlamak. Çok fazla tecrübem var ve hakemlerle hiçbir zaman sorun yaşamadım. Sezon başında takıma odaklanmamız gereken şeyin hakemler değil performans olduğunu söyledim. Bu tür şeylerle meşgul olmak yerine tüm enerjimizle performansımıza odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.



Lamine Yamal'ın yükselen performansı hakkında konuşan Hansi Flick, "Özellikle Bayern maçında tek bir şey yapmak istedim, yapmam gereken birkaç şey vardı ve en önemlisi Davies'e arka çizgiden sahanın ortasına doğru baskı yapmaktı çünkü hücuma çıkmaya başladığında ne kadar önemli olduğunu biliyorduk ve ilk golde nasıl çalıştığını gördük. O harika bir oyuncu, Bayern'e karşı topla bunu görebiliyordunuz. Lamine'nin yaptıkları onur verici ve bizim için savunmada kendini geliştirmesi çok önemli. Çok iyi gidiyor." sözlerini sarf etti.



"HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ"



El Clasico'da oyun anlayışlarından ödün vermeyeceklerini kaydeden Alman teknik direktör, "Hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz, değiştirilemez. Sonuçta bu Madrid ve onlar Salı günü oynadı, biz de Çarşamba günü oynadık, hepsi bu, herkes kendi işine baksın. Oyuncularımız çok iyi çalıştı. Yaklaşımımız ve fikirlerimiz var, bunları Bayern'e karşı zaten uyguladık ve geliştirmemiz gerektiğini fark ettik. Her maçta bir sonraki maça adapte olmak zorundayız ve şimdi Real Madrid'e adapte olma zamanı. Her maçta olduğu gibi şimdi de Madrid'e karşı oynuyoruz ve tüm oyuncular çok hazırlıklı, ben oyuncularıma güveniyorum çünkü harika oynuyorlar. Bayern karşısında 1-1'den sonra yükselişe geçtik ve bu iyi bir işaret çünkü bu kendimize inandığımız anlamına geliyor. Topa daha fazla sahip olarak, topla ve topsuz ataklarla. Bunu gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.