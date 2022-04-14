Hande Baladın: 'Ronaldo'nun azmini ve hırsını beğeniyorum'

Türk voleybolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Eczacıbaşı oyuncusu Hande Baladın, Sporx.com'a konuştu.
İşte Hande Baladın ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportaj...
- Eczacıbaşı gibi Türk voleybolunun en köklü takımlarından birine oynamak, altyapısından gelip yıldızı olmak nasıl hissettiriyor?
Eczacıbaşı, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisi ve burada olmaktan her sporcu gibi ben de çok mutluyum. Bu aileye 12 yaşında katıldım. Çalıştığım antrenörler, yöneticiler, ekibim ve takım arkadaşlarım bana çok önemli değerler kattı ve katmaya devam ediyor. Altyapıdayken A Takım antrenmanlarını kenardan izlerken, şimdi altyapıdaki küçüklerin bizleri izlediğini görüyorum. Bu bence çok özel bir his. Geriye dönüp baktığımda ben de onların oturup, baktıkları yerden ablalarıma bakıyordum. Şimdi ise buradayım
- Eczacıbaşı ile birlikte birçok kupa kazandın. CEV Kupası müzedeki son eser oldu. Bu kupanın senin için önemi nedir? Sıradaki hedefi de öğrenebilir miyiz?
Bu kupayı 2018 yılından sonra ikinci kez ülkemize getirdik. Hem kulübümüz hem de ülkemiz için çok gurur verici. Bu kupa bizi Türkiye Kupası ve lig için daha da motive etti diyebilirim. Şimdi sizlerin de tahmin ettiği gibi sıradaki hedefimiz iki kupayı da kazanarak sezonu üç kupa ile bitirmek.
"ECZACIBAŞI'NDA YETİŞTİM, BÜYÜDÜM"
- Adın Avrupa'da sürekli transferle anılıyor ama altyapısından yetiştiğin Eczacıbaşı'nda kaldığını görüyoruz. Eczacıbaşı neden diğer kulüplerden daha özel senin için?
Öncelikle çıkan haberlerden gerçekten haberim yok Eczacıbaşı'nda yetiştim, büyüdüm ve burada bugün olduğum yere geldim. Burada yapacaklarım bitmedi ve hep beraber daha yeni başlıyoruz diyebilirim. Burayı her kulüpten ayıran en büyük özellik kelimenin gerçek anlamıyla, oyuncusundan, teknik ekibine, teknik ekibinden kulüp personeline, yöneticilerine ve taraftarlarına kadar çok özel bir aile olması. Bunun yanı sıra Eczacıbaşı ile değerlerimin çok örtüşüyor olması beni daha da mutlu ediyor.
- Türk gençleri için önemli örnek modellerden birisin. Bunun üzerindeki ağırlığı nedir?
Aslında ağırlık demeyelim. Güçlü olduğumu kendime hatırlatan sorumluluklar var üzerimde ve bu hoşuma gidiyor. Gençlerin bizleri takip ediyor olması işimizi daha iyi yapmamız için beni motive ediyor.
- Senin yolundan yürümek ve ulaştığın yere ulaşmak isteyenlere, zor ve vazgeçmeye hazır olduğu anlar için ne tavsiyeler vermek istersin? Neden asla vazgeçmesinler?
Günümüzde Türkiye'de voleybola olan ilginin arttığını gördükçe yeni nesiller için umutlanıyorum. Bir kız çocuğunun spora atılmasında katkımın olduğunu düşünmek beni gerçekten çok gururlandırıyor. Sporcu olmak isteyen gençlere öncelikle hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum. Sonrasında çok çalışmak, vazgeçmemek ve yaptığı işe sarılmak onlara katkı sağlayacaktır.
"ARKAMIZDA ÇOK BÜYÜK BİR GÜÇ VAR"
- Türk kadın voleybolu her geçen gün yükseliyor ve 'Voleybol ülkesi' isminin adını vermeye başlıyor. Bu başarıda elbette Filenin Sultanları'nın çok büyük katkısı var. 'Filenin Sultanı' olarak neler düşünüyorsun?
Filenin Sultanı olarak federasyonumuzun, kulüplerimizin ve sponsorlarımızın desteğini unutmamak lazım. Arkamızda çok büyük bir güç var ve onların desteklerini her zaman hissediyoruz. Türk voleybolunun zirvede olmasının en büyük sebepleri verilen destek ve yapılan yatırımlardır. Sunulan imkanlardan sonra bizlere sadece daha çok çalışıp sahada performans göstermek kalıyor.
- Sence Türkiye futbol ülkesi mi? voleybol ülkesi mi?
Bu soruya herhangi bir sporu seçerek cevap vermek istemiyorum. Bence Türkiye son 10 yıldır farklı branşlara yatırım yapan ve özellikle son yıllarda bunların meyvesini toplayan bir ülke konumunda. Tabii ki futbol Türkiye'de çok seviliyor, adeta insanlar için bir tutku haline gelmiş. Futbolu bilmesen bile arkadaşlarınla oturup televizyon açık olduğunda kanalı değiştirmiyorsun. Ama şunu da belirtmek isterim ki, voleybolun da geldiği nokta çok umut vaad edici. Geçen yaz binlerce vatandaşımızın sokaklarda, dev ekranlarda bizleri izlemesi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.
"ŞU AN DAHA ÇOK ANA ODAKLANIYORUM"
- Üst üste başarılar elde ediyorsun. Bazen başarısızlıklar da oluyor. Her durumda bir sonraki maça, bir sonraki turnuvaya nasıl motive oluyorsun?
Sezon içerisinde sadece fiziksel antrenmanlar değil, daha iyi ve güçlü seviyelerde oynayabilmek için mental antrenmanlar da yapıyoruz. Tabii iş hayatım dışında sosyal hayatımda da mental sağlığım için birtakım çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmaların da faydasını kısa sürede görmeye başladım. Her başarısızlıktan bir ders çıkarıp öğrenmeye çalışıyorum.
- Ebrar Karakurt gibi kariyerinde yurtdışı deneyimi yaşamak gibi bir düşüncen var mı?
Şu anda olduğum yerden mutluyum. Birçok sporcu gibi ben de yurt dışı tecrübesi kazanmak isterim ama şu an daha çok ana odaklanıp, burada kazanmak istiyorum.
- 'Şu konuda kendimi geliştirmeliyim' dediğin nokta var mı?
Hiçbir zaman elde ettiklerimle yetinen bir insan olmadım. Hem saha içi hem de saha dışında ne yapıyorsam her zaman daha iyisine odaklandım ve hedeflendim. Bu sebepten dolayı hâlâ her yönde kendimi geliştirebileceğime inanıyorum.
"RONALDO'NUN AZMİNİ VE HIRSINI BEĞENİYORUM"
- Red Bull sporcusu olma sürecin nasıl gerçekleşti?
Birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. İlk günden beri ekibin samimiyeti beni çok etkiledi ve motive etti. Bu tarz iş birliklerinde iki tarafın da aynı değerlere sahip olması önemli bir olgu. Yakaladığımız dinamizmi hem saha içinde hem de saha dışında uzun yıllar sürdürmeyi diliyorum.
- Spora dünyada en fazla yatırım yapan markalardan birinin sporcusu olmak nasıl bir his?
Red Bull kendi alanında çok iyi işler başaran bir marka. Bu markanın sporcusu olmak benim için bir onur. Dünyada 800'e yakın Red Bull sporcusundan biri olmak bir ayrıcalık. Sorumluluklarımı biliyorum ve bu iş birliğinin hem kendim, hem de Red Bull için çok olumlu geçeceğine inanıyorum.
- Cristiano Ronaldo'nun sporculuğunu çok beğendiğini söylüyorsunuz. Bunun nedeni nedir?
Hiçbir zaman elde ettiği başarılar ile yetinmeyen, her zaman daha fazlasını isteyen ve bunları elde etmek için çok çalışan bir sporcu. Ben de kendisinin azmini ve hırsını çok beğeniyorum.
"DENİZ KENARI OLAN HER YERİ SEVİYORUM"
- Kariyerin boyunca yurt içinde ve dışında birçok yer gezdin. İstanbul dışında bulunmaktan en keyif aldığın yer neresiydi?
Yurt dışı İtalya, yurt içi İzmir
- İstanbul'da en sevdiğin yer neresi?
Deniz kenarı olan her yeri çok seviyorum
- İzlemekten en çok keyif aldığın sporcu?
Ronaldo
- Son okuduğun kitap hangisiydi?
Küçük Prens
- Spotify'da son çalan şarkı hangisi?
Damn – Omah Lay
- Takipçilerinin de dinleyebileceği bir müzik listen var mı?
Spotify'da beni takip etmeleri yeter
- En sevdiğin rakam?
Yedi
"EN BÜYÜK KAHRAMANIM ANNEM"
- En büyük kahramanın?
Annem
- Voleybol dışında en büyük hobin?
Tenis oynamaya çalışmak diyelim
- Fobin var mı?
Böcek
İşte Hande Baladın ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportaj...
- Eczacıbaşı gibi Türk voleybolunun en köklü takımlarından birine oynamak, altyapısından gelip yıldızı olmak nasıl hissettiriyor?
Eczacıbaşı, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisi ve burada olmaktan her sporcu gibi ben de çok mutluyum. Bu aileye 12 yaşında katıldım. Çalıştığım antrenörler, yöneticiler, ekibim ve takım arkadaşlarım bana çok önemli değerler kattı ve katmaya devam ediyor. Altyapıdayken A Takım antrenmanlarını kenardan izlerken, şimdi altyapıdaki küçüklerin bizleri izlediğini görüyorum. Bu bence çok özel bir his. Geriye dönüp baktığımda ben de onların oturup, baktıkları yerden ablalarıma bakıyordum. Şimdi ise buradayım
- Eczacıbaşı ile birlikte birçok kupa kazandın. CEV Kupası müzedeki son eser oldu. Bu kupanın senin için önemi nedir? Sıradaki hedefi de öğrenebilir miyiz?
Bu kupayı 2018 yılından sonra ikinci kez ülkemize getirdik. Hem kulübümüz hem de ülkemiz için çok gurur verici. Bu kupa bizi Türkiye Kupası ve lig için daha da motive etti diyebilirim. Şimdi sizlerin de tahmin ettiği gibi sıradaki hedefimiz iki kupayı da kazanarak sezonu üç kupa ile bitirmek.
"ECZACIBAŞI'NDA YETİŞTİM, BÜYÜDÜM"
- Adın Avrupa'da sürekli transferle anılıyor ama altyapısından yetiştiğin Eczacıbaşı'nda kaldığını görüyoruz. Eczacıbaşı neden diğer kulüplerden daha özel senin için?
Öncelikle çıkan haberlerden gerçekten haberim yok Eczacıbaşı'nda yetiştim, büyüdüm ve burada bugün olduğum yere geldim. Burada yapacaklarım bitmedi ve hep beraber daha yeni başlıyoruz diyebilirim. Burayı her kulüpten ayıran en büyük özellik kelimenin gerçek anlamıyla, oyuncusundan, teknik ekibine, teknik ekibinden kulüp personeline, yöneticilerine ve taraftarlarına kadar çok özel bir aile olması. Bunun yanı sıra Eczacıbaşı ile değerlerimin çok örtüşüyor olması beni daha da mutlu ediyor.
- Türk gençleri için önemli örnek modellerden birisin. Bunun üzerindeki ağırlığı nedir?
Aslında ağırlık demeyelim. Güçlü olduğumu kendime hatırlatan sorumluluklar var üzerimde ve bu hoşuma gidiyor. Gençlerin bizleri takip ediyor olması işimizi daha iyi yapmamız için beni motive ediyor.
- Senin yolundan yürümek ve ulaştığın yere ulaşmak isteyenlere, zor ve vazgeçmeye hazır olduğu anlar için ne tavsiyeler vermek istersin? Neden asla vazgeçmesinler?
Günümüzde Türkiye'de voleybola olan ilginin arttığını gördükçe yeni nesiller için umutlanıyorum. Bir kız çocuğunun spora atılmasında katkımın olduğunu düşünmek beni gerçekten çok gururlandırıyor. Sporcu olmak isteyen gençlere öncelikle hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum. Sonrasında çok çalışmak, vazgeçmemek ve yaptığı işe sarılmak onlara katkı sağlayacaktır.
"ARKAMIZDA ÇOK BÜYÜK BİR GÜÇ VAR"
- Türk kadın voleybolu her geçen gün yükseliyor ve 'Voleybol ülkesi' isminin adını vermeye başlıyor. Bu başarıda elbette Filenin Sultanları'nın çok büyük katkısı var. 'Filenin Sultanı' olarak neler düşünüyorsun?
Filenin Sultanı olarak federasyonumuzun, kulüplerimizin ve sponsorlarımızın desteğini unutmamak lazım. Arkamızda çok büyük bir güç var ve onların desteklerini her zaman hissediyoruz. Türk voleybolunun zirvede olmasının en büyük sebepleri verilen destek ve yapılan yatırımlardır. Sunulan imkanlardan sonra bizlere sadece daha çok çalışıp sahada performans göstermek kalıyor.
- Sence Türkiye futbol ülkesi mi? voleybol ülkesi mi?
Bu soruya herhangi bir sporu seçerek cevap vermek istemiyorum. Bence Türkiye son 10 yıldır farklı branşlara yatırım yapan ve özellikle son yıllarda bunların meyvesini toplayan bir ülke konumunda. Tabii ki futbol Türkiye'de çok seviliyor, adeta insanlar için bir tutku haline gelmiş. Futbolu bilmesen bile arkadaşlarınla oturup televizyon açık olduğunda kanalı değiştirmiyorsun. Ama şunu da belirtmek isterim ki, voleybolun da geldiği nokta çok umut vaad edici. Geçen yaz binlerce vatandaşımızın sokaklarda, dev ekranlarda bizleri izlemesi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.
"ŞU AN DAHA ÇOK ANA ODAKLANIYORUM"
- Üst üste başarılar elde ediyorsun. Bazen başarısızlıklar da oluyor. Her durumda bir sonraki maça, bir sonraki turnuvaya nasıl motive oluyorsun?
Sezon içerisinde sadece fiziksel antrenmanlar değil, daha iyi ve güçlü seviyelerde oynayabilmek için mental antrenmanlar da yapıyoruz. Tabii iş hayatım dışında sosyal hayatımda da mental sağlığım için birtakım çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmaların da faydasını kısa sürede görmeye başladım. Her başarısızlıktan bir ders çıkarıp öğrenmeye çalışıyorum.
- Ebrar Karakurt gibi kariyerinde yurtdışı deneyimi yaşamak gibi bir düşüncen var mı?
Şu anda olduğum yerden mutluyum. Birçok sporcu gibi ben de yurt dışı tecrübesi kazanmak isterim ama şu an daha çok ana odaklanıp, burada kazanmak istiyorum.
- 'Şu konuda kendimi geliştirmeliyim' dediğin nokta var mı?
Hiçbir zaman elde ettiklerimle yetinen bir insan olmadım. Hem saha içi hem de saha dışında ne yapıyorsam her zaman daha iyisine odaklandım ve hedeflendim. Bu sebepten dolayı hâlâ her yönde kendimi geliştirebileceğime inanıyorum.
"RONALDO'NUN AZMİNİ VE HIRSINI BEĞENİYORUM"
- Red Bull sporcusu olma sürecin nasıl gerçekleşti?
Birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. İlk günden beri ekibin samimiyeti beni çok etkiledi ve motive etti. Bu tarz iş birliklerinde iki tarafın da aynı değerlere sahip olması önemli bir olgu. Yakaladığımız dinamizmi hem saha içinde hem de saha dışında uzun yıllar sürdürmeyi diliyorum.
- Spora dünyada en fazla yatırım yapan markalardan birinin sporcusu olmak nasıl bir his?
Red Bull kendi alanında çok iyi işler başaran bir marka. Bu markanın sporcusu olmak benim için bir onur. Dünyada 800'e yakın Red Bull sporcusundan biri olmak bir ayrıcalık. Sorumluluklarımı biliyorum ve bu iş birliğinin hem kendim, hem de Red Bull için çok olumlu geçeceğine inanıyorum.
- Cristiano Ronaldo'nun sporculuğunu çok beğendiğini söylüyorsunuz. Bunun nedeni nedir?
Hiçbir zaman elde ettiği başarılar ile yetinmeyen, her zaman daha fazlasını isteyen ve bunları elde etmek için çok çalışan bir sporcu. Ben de kendisinin azmini ve hırsını çok beğeniyorum.
"DENİZ KENARI OLAN HER YERİ SEVİYORUM"
- Kariyerin boyunca yurt içinde ve dışında birçok yer gezdin. İstanbul dışında bulunmaktan en keyif aldığın yer neresiydi?
Yurt dışı İtalya, yurt içi İzmir
- İstanbul'da en sevdiğin yer neresi?
Deniz kenarı olan her yeri çok seviyorum
- İzlemekten en çok keyif aldığın sporcu?
Ronaldo
- Son okuduğun kitap hangisiydi?
Küçük Prens
- Spotify'da son çalan şarkı hangisi?
Damn – Omah Lay
- Takipçilerinin de dinleyebileceği bir müzik listen var mı?
Spotify'da beni takip etmeleri yeter
- En sevdiğin rakam?
Yedi
"EN BÜYÜK KAHRAMANIM ANNEM"
- En büyük kahramanın?
Annem
- Voleybol dışında en büyük hobin?
Tenis oynamaya çalışmak diyelim
- Fobin var mı?
Böcek