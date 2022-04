Hande Baladın: 'Ronaldo'nun azmini ve hırsını beğeniyorum'

"ECZACIBAŞI'NDA YETİŞTİM, BÜYÜDÜM"

Türk voleybolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Eczacıbaşı oyuncusukonuştu.Eczacıbaşı, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisi ve burada olmaktan her sporcu gibi ben de çok mutluyum. Bu aileye 12 yaşında katıldım. Çalıştığım antrenörler, yöneticiler, ekibim ve takım arkadaşlarım bana çok önemli değerler kattı ve katmaya devam ediyor. Altyapıdayken A Takım antrenmanlarını kenardan izlerken, şimdi altyapıdaki küçüklerin bizleri izlediğini görüyorum. Bu bence çok özel bir his. Geriye dönüp baktığımda ben de onların oturup, baktıkları yerden ablalarıma bakıyordum. Şimdi ise buradayımBu kupayı 2018 yılından sonra ikinci kez ülkemize getirdik. Hem kulübümüz hem de ülkemiz için çok gurur verici. Bu kupa bizi Türkiye Kupası ve lig için daha da motive etti diyebilirim. Şimdi sizlerin de tahmin ettiği gibi sıradaki hedefimiz iki kupayı da kazanarak sezonu üç kupa ile bitirmek.Öncelikle çıkan haberlerden gerçekten haberim yok Eczacıbaşı'nda yetiştim, büyüdüm ve burada bugün olduğum yere geldim. Burada yapacaklarım bitmedi ve hep beraber daha yeni başlıyoruz diyebilirim. Burayı her kulüpten ayıran en büyük özellik kelimenin gerçek anlamıyla, oyuncusundan, teknik ekibine, teknik ekibinden kulüp personeline, yöneticilerine ve taraftarlarına kadar çok özel bir aile olması. Bunun yanı sıra Eczacıbaşı ile değerlerimin çok örtüşüyor olması beni daha da mutlu ediyor.Aslında ağırlık demeyelim. Güçlü olduğumu kendime hatırlatan sorumluluklar var üzerimde ve bu hoşuma gidiyor. Gençlerin bizleri takip ediyor olması işimizi daha iyi yapmamız için beni motive ediyor.Günümüzde Türkiye'de voleybola olan ilginin arttığını gördükçe yeni nesiller için umutlanıyorum. Bir kız çocuğunun spora atılmasında katkımın olduğunu düşünmek beni gerçekten çok gururlandırıyor. Sporcu olmak isteyen gençlere öncelikle hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum. Sonrasında çok çalışmak, vazgeçmemek ve yaptığı işe sarılmak onlara katkı sağlayacaktır.Filenin Sultanı olarak federasyonumuzun, kulüplerimizin ve sponsorlarımızın desteğini unutmamak lazım. Arkamızda çok büyük bir güç var ve onların desteklerini her zaman hissediyoruz. Türk voleybolunun zirvede olmasının en büyük sebepleri verilen destek ve yapılan yatırımlardır. Sunulan imkanlardan sonra bizlere sadece daha çok çalışıp sahada performans göstermek kalıyor.Bu soruya herhangi bir sporu seçerek cevap vermek istemiyorum. Bence Türkiye son 10 yıldır farklı branşlara yatırım yapan ve özellikle son yıllarda bunların meyvesini toplayan bir ülke konumunda. Tabii ki futbol Türkiye'de çok seviliyor, adeta insanlar için bir tutku haline gelmiş. Futbolu bilmesen bile arkadaşlarınla oturup televizyon açık olduğunda kanalı değiştirmiyorsun. Ama şunu da belirtmek isterim ki, voleybolun da geldiği nokta çok umut vaad edici. Geçen yaz binlerce vatandaşımızın sokaklarda, dev ekranlarda bizleri izlemesi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.Sezon içerisinde sadece fiziksel antrenmanlar değil, daha iyi ve güçlü seviyelerde oynayabilmek için mental antrenmanlar da yapıyoruz. Tabii iş hayatım dışında sosyal hayatımda da mental sağlığım için birtakım çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmaların da faydasını kısa sürede görmeye başladım. Her başarısızlıktan bir ders çıkarıp öğrenmeye çalışıyorum.Şu anda olduğum yerden mutluyum. Birçok sporcu gibi ben de yurt dışı tecrübesi kazanmak isterim ama şu an daha çok ana odaklanıp, burada kazanmak istiyorum.Hiçbir zaman elde ettiklerimle yetinen bir insan olmadım. Hem saha içi hem de saha dışında ne yapıyorsam her zaman daha iyisine odaklandım ve hedeflendim. Bu sebepten dolayı hâlâ her yönde kendimi geliştirebileceğime inanıyorum.Birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. İlk günden beri ekibin samimiyeti beni çok etkiledi ve motive etti. Bu tarz iş birliklerinde iki tarafın da aynı değerlere sahip olması önemli bir olgu. Yakaladığımız dinamizmi hem saha içinde hem de saha dışında uzun yıllar sürdürmeyi diliyorum.Red Bull kendi alanında çok iyi işler başaran bir marka. Bu markanın sporcusu olmak benim için bir onur. Dünyada 800'e yakın Red Bull sporcusundan biri olmak bir ayrıcalık. Sorumluluklarımı biliyorum ve bu iş birliğinin hem kendim, hem de Red Bull için çok olumlu geçeceğine inanıyorum.Hiçbir zaman elde ettiği başarılar ile yetinmeyen, her zaman daha fazlasını isteyen ve bunları elde etmek için çok çalışan bir sporcu. Ben de kendisinin azmini ve hırsını çok beğeniyorum.Yurt dışı İtalya, yurt içi İzmirDeniz kenarı olan her yeri çok seviyorumRonaldoKüçük PrensDamn – Omah LaySpotify'da beni takip etmeleri yeterYediAnnemTenis oynamaya çalışmak diyelimBöcek