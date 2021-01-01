Hammon ve Billups, Portland için en güçlü adaylar!

San Antonio Spurs'ün yardımcı koçu Becky Hammon ile LA Clippers yardımcı antrenörü Chauncey Billups'ın, önümüzdeki sezon Portland Trail Blazers'ın başantrenörlük işi için güçlü adaylar arasında oldukları iddia edildi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Hammon ve Billups, Nets'in yardımcı antrenörü Mike D'Antoni ile birlikte bu yarışın en önünde yer alan isimler olarak ortaya çıktılar.



Blazers, Denver Nuggets karşısında erken bir playoff çıkışının ardından, dokuz yıl sonra Terry Stotts ile yollarını ayırmak durumunda kalmıştı.



Orlando Magic'in başantrenörlük işiyle de adı geçen Hammon'ın, bu pozisyon için de mülakata girmesi bekleniyor.



