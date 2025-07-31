Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün İstanbul'a gelişiyle birlikte resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken videolar paylaştı.
HAMDİ AKIN BEĞENDİ
Bu paylaşımlardan birini, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın da beğendi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Akın'ın, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yayınladığı tanıtım videosunu Instagram'da beğenmesi sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşıma gelen bu beğeni, kısa sürede hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarları arasında konuşulmaya başlandı.
Hamdi Akın'dan Osimhen'in videosuna beğeni!
Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Galatasaray'ın Victor Osimhen için paylaştığı tanıtım videosunu Instagram'da beğendi. Bu beğeni sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray
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