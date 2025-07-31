Hamdi Akın'dan Osimhen'in videosuna beğeni!

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.



Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün İstanbul'a gelişiyle birlikte resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken videolar paylaştı.



HAMDİ AKIN BEĞENDİ



Bu paylaşımlardan birini, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın da beğendi.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Akın'ın, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yayınladığı tanıtım videosunu Instagram'da beğenmesi sosyal medyada gündem oldu.



Paylaşıma gelen bu beğeni, kısa sürede hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarları arasında konuşulmaya başlandı.







