Los Angeles Lakers koçu Darvin Ham, yıldız oyuncusu Anthony Davis'in maç başına altı üçlük atmasını istediğini söyledi.



Ham, Davis'in halihazırda etkileyici olan hücum repertuvarına yeni bir silah eklemesini görmeyi umduğunu belirtti:



"Atabilirse çok isterim. Atmaz biliyorum, ama beni şaşırtır belki. Kendisinden maç başına altı üçlük talep etmiştim. En azından bir yarıda üç tane. Yapabileceğini düşünmesem istemezdim.



Bir süredir sadece normalde şut attığı bölgelerden değil, aynı zamanda uzak mesafeden de istikrarlı olma üzerine çalışıyor. Ve hiç tereddüte düşüp fazla düşünmüyor. Yani eğer iyi bir şut şansı bulursa, hepimiz o şutu denemesi konusunda onu cesaretlendirdik."



Davis geçtiğimiz sezon maç başına üçlük çizgisi gerisinden sadece 1,3 şut deniyordu ve bir sezonda şimdiye kadar elde ettiği en yüksek ortalama, 2019-20 sezonunda 3,5 şut ortalamasıydı.



