Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde Sicoma Monini'yi konuk edecek

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4 Aralık Çarşamba günü Sir Sicoma Monini'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde Sicoma Monini'yi konuk edecek
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03 Aralık 2024 13:16
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında 4 Aralık Çarşamba günü İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini'yi ağırlayacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Estonyalı Risto Strandson ile Finlandiyalı Ari Jokelainen hakem ikilisi yönetecek.

Grupta bir galibiyet ve bir yenilgisi olan başkent temsilcisi ikinci sırada bulunuyor. Oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan İtalyan ekibi ise ilk sırada yer alıyor.

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