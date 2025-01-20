Halkbank, deplasmanda Spor Toto'ya set vermeden galip

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında oynanan Ankara derbisinde Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Halkbank, deplasmanda Spor Toto'ya set vermeden galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2025 16:52

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında oynanan Ankara derbisinde Halkbank, Spor Toto'ya konuk oldu.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

Halkbank, 15. maçındaki 12. galibiyetini alarak 34 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Spor Toto ise oynadığı 16 karşılaşmada 6. yenilgisini aldı ve 29 puanla 4. sırada kaldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart 

Hakemler: Erdal Akıncı, Tolgacan Dinçer

Spor Toto: Furkan Dur, Gökhan Gökgöz, Muhammet Kaya, Hidalgo, Edgar, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Muagututia)

Halkbank: Mirza Lagumdzija, Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mert Matiç (Volkan Döne, Hidalgo, İzzet Ünver, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sercan Yüksel Bıdak) 

Setler: 24-26, 25-27, 20-25

Süre: 87 dakika (30, 31, 26)

 



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery