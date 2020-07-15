Halkbank, Aslan Ekşi'yi transfer etti

2013 yılında da Halkbank forması giyen ve CEV Kupası şampiyonluğu yaşayan Aslan Ekşi ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Halkbank, Aslan Ekşi'yi transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2020 14:35
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör Aslan Ekşi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2013 yılında da Halkbank forması giyen ve CEV Kupası şampiyonluğu yaşayan Aslan Ekşi ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan Ekşi, Halkbank'a dönmekten dolayı heyecanlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hedeflerini her zaman yüksek tutan ve bu hedeflere ulaşabilen bir kulüp Halkbank. Fair play, mücadele ruhu gibi kavramlara üst düzeyde değer veriliyor. O nedenle de Halkbank'ta forma giymek çok güzel. Layık olmaya çalışacağım."

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için