Halim Okta: "Fiziksel eksiklik var"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Rizespor'la berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com ve AA
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Halim Okta: 'Fiziksel eksiklik var'
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03 Ocak 2025 22:42
Son güncelleme 04 Ocak 2025 00:16
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Rizespor'la berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Halim Okta'nın maç sonu sözleri şu şekilde:

"Maç öncesinde hocamızın istediği, verdiği görevleri tam olarak yerine getiremedi oyuncular. Çok kolay top kayıpları bize pozisyon olarak geri döndü. Çok pozisyon verdik. Topu daha çok ayağımızda tutmak istiyorduk. Bunu çok yapamadık. Bunun nedenleri olarak, ekip olarak konuştuğumuzda, takımımızda çok ciddi bir fiziksel eksiklik olduğunu konuşuyorduk. Bugün de ortaya çıktı. Geçen sezon başından bu yana yapılan antrenmanlardan böyle olabilir.

Artı yoğun maç temposu, ekstradan fiziksel antrenman yapmayı da engelliyor. Bu da sakatlıklara neden oluyor. Bugünkü maçta da taktiksel olarak değil, sakatlık nedeniyle değişiklik yaptı. Bugün Immobile çok öz veri gösterdi ama 70. dakikada doktorun söylemesiyle çıkartmak zorunda kaldık. Jonas ve Tayyip Talha öyle. Zor bir süreçten geçiyoruz. Çok yoğun maç temposu var. Mümkün olduğunda iyi tamamlamaya çalışacağız."

BASIN TOPLANTISI

Okta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Rize'nin zor bir deplasman olduğunu belirtti.

Maçta istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını anlatan Okta, "Çok fazla pozisyon verdik. Bu pozisyonların birçoğunu kaptırdığımız basit toplarla verdik. İstediğimiz bir oyunu gerçekleştiremedik maalesef. Böyle bir akşam oldu." diye konuştu.

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