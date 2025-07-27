Halil Umut Meler, küme düşebilir!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'le ilgili şok bir gelişme yaşandı.38 yaşındaki İzmir bölgesi hakemi Meler, atletik koşu testini geçemedi. Tecrübeli isim, Ağustos ayının ikinci haftasında gerçekleşecek yeni testlerde de başarısız olursa Süper Lig'de görev alamayacak ve Trendyol Birinci Lig'e gönderilecek.Halil Umut Meler dışında ayrıca üst klasman yardımcı hakemlerinden Serkan Çimen, Hakan Yemişken ve Samet Çavuş'un koşu testlerinde başarısız olduğu belirtildi.2017 yılından bu yana FIFA kokartı takan Meler, Süper Lig'de 188 maç yönetti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda çok sayıda karşılaşmada görev aldı.